Marido e filho são presos temporariamente sob a suspeita de feminicídio em Coxim

Márcio Pereira da Silva, de 46 anos, e o filho Gabriel Lima da Silva, de 22 anos, estão presos temporariamente sob a suspeita de terem cometido o feminicídio contra Nilza de Almeida Lima, de 50 anos, no último domingo, dia 22, em Coxim - a 253 quilômetros de Campo Grande.

Ela foi encontrada morta no interior da residência com um ferimento de faca na região do abdômen, tendo uma artéria atingida e teria morrido após intensa hemorragia no local.

Segundo as investigações iniciais, o marido caiu em contradição ao apresentar algumas versões, após indicar inicialmente que quem teria matado a mulher seria o filho Gabriel. Ele chegou a dizer que saiu de casa quando estavam o filho e a esposa em casa, mas ao retornar, encontrou a vítima morta.

O filho foi preso caminhando pelo bairro Senhor Divino, horas após o crime. A Polícia Civil coletou imagens de câmeras de segurança, que confrontaram as versões de Márcio. Conforme o site Coxim Agora, as imagens captaram a movimentação dos envolvidos antes e depois do crime, inclusive no interior da casa. As gravações contribuíram para a apuração dos fatos e confrontaram as versões apresentadas.

Assim, a Polícia Civil representou pela prisão temporária do marido e do filho, pedido acatado pelo Poder Judiciário.

Nilza já havia denunciado o marido por ameaças em abril de 2024, enquanto Gabriel possuía passagens por atos infracionais relacionados à Maria da Penha, como ameaça, lesão corporal, descumprimento de medida protetiva e furto.

