Menino de 12 anos morre após cair do 12º andar

Um garoto, de aproximadamente 12 anos, morreu depois de cair do 12º andar de um prédio residencial, na rua Rosa e Silva, na Santa Cecília, centro da São Paulo, por volta das 22h50 da última segunda-feira (25). De acordo com a Polícia Militar, os agentes chegaram até o local após um acionamento de tentativa de suicídio. Porém, ainda não há confirmação oficial se o garoto se jogou, ou se foi um acidente.

A morte do menino foi constatada pelo Corpo de Bombeiros e o local permanece preservado para perícia. O porteiro do Edifício Monções, onde aconteceu o caso, informou que o garoto morava com os pais, mas não soube dizer como era o relacionamento entre eles. Os pais foram para a delegacia para prestar depoimento.

