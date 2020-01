Menino é atacado por pit bull e fica em estado grave

Jônathas Padilha, com informações do JP News

Um menino, 7 anos, foi atacado por seu cachorro de estimação, da raça pit bull, na manhã desta quinta-feira (9) no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

De acordo com o relato, o animal pertence à família e a criança estava brincando com ele quando o cão o atacou na parte do pescoço.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu o menino. Devido aos ferimentos na região da mandíbula e pescoço, ele teve de ser encaminhado ao Hospital Auxiliadora.

A criança chegou à unidade hospitalar e passou por uma cirurgia. Segundo o Hospital, o estado do menino é considerado grave.

