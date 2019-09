Morre terceira vítima de acidente aéreo em MS

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Morreu na Santa Casa de Campo Grande nesta madrugada de terça-feira (10) a terceira vítima do acidente aéreo com um ultraleve que caiu na zona rural de Ivinhema no domingo (8).

Guilherme dos Santos Fernandes, de 13 anos, estava internado e não resistiu aos ferimentos. O menino teve 90% do corpo queimado e múltiplas fraturas. Ele deu entrada no hospital e passou por uma cirurgia plástica para remoção da pele morta após as queimaduras. O menino foi encaminhado para o Centro de Terapia Intensiva (CTI), onde teve uma parada cardiorrespiratória e morreu.

No acidente, o irmão dele Igor Davi dos Santos Fernandes, de 5 anos, morreu ainda no local da queda. O vereador e ex-delegado da Polícia Civil que pilotava a aeronave Dr. Messias Furtado de Souza, de 55 anos, morreu na manhã dessa segunda-feira (10) cedo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o ultraleve pilotado por Messias caiu por volta de 17h30 de domingo numa chácara na saída para Angélica.

O vereador e Guilherme foram retirados da aeronave com auxílio de policiais militares com vida. Eles tinham queimaduras e fraturas pelo corpo e foram encaminhados para o Hospital Municipal de Ivinhema e posteriormente foram transferidos para o ala de queimados da Santa Casa de Campo Grande.

As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

