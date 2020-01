"Morri, porque matei inocentes", dizia bilhete encontrado com jovem executado

Mauro Silva, com informações do Em Tempo

O jovem, Cleverton da Silva Lucas, de 16 anos, foi executado com oito tiros na tarde desta segunda-feira (27), em um bairro de Manaus. Com ele, a polícia encontrou um bilhete que dizia: "morri, porque matei inocentes".

De acordo com as informações da polícia, a vítima teria sido pega por criminosos no bairro Compensa, e agredida. As mãos do jovem foram amarradas com uma corda preta.

As testemunhas contaram aos policiais, que Cleverton estava sendo colocado no porta-malas de um carro, mas ele conseguiu fugir. Porém os criminosos correram atrás do rapaz e o executaram no meio da rua.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e isolaram o local do crime. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

