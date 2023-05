Motociclista atropela pedestre na faixa e 'mete fuga' quando a PM é acionada

Uma jovem, de 21 anos, foi atropelada por uma moto enquanto atravessava a faixa de pedestres no cruzamento da Rua 13 de Maio com a Antônio Maria Coelho, durante o começo da noite de quinta-feira (11), em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a jovem estava atravessando com sinal verde para pedestre quando foi atingida pela moto, que teria furado o semáforo a atingindo em seguida. Por conta da colisão, a pedestre acabou ficando com ferimentos nos dois braços, no dedo indicador da mão esquerda e com dores na costela.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a vítima. Para a Polícia Militar, a pedestre contou ainda que quando informou que a polícia seria chamada o motociclista montou no veículo, fugindo em seguida.

Uma testemunha presenciou tudo e disse que iria testemunhar a favor da pedestre. No local existem câmeras de segurança, que poderão ajudar a identificar o motociclista.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e afastar-se do local do acidente.

