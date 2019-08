Motociclista morre ao bater contra roda de caminhão em MS

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Rafael Alves dos Santos, de 26 anos, morreu na noite de quinta-feira (29) em Ponta Porã após colidir a moto que conduzia contra a roda traseira de um caminhão.

Conforme informações do Dourados News, o acidente aconteceu no trecho entre as cidades de Amambai e Ponta Porã na MS-386.

A vítima seguia pela rodovia em uma motocicleta de 300 cilindradas, quando no quilômetro sete invadiu a pista contrária e acabou batendo na lateral da roda traseira de uma carreta.

O motociclista foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Regional de Ponta Porã.

Deixe seu Comentário

Leia Também