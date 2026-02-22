Menu
Polícia

Motorista com sinais de embriaguez é presa após atropelar pedestre e fugir

O caso ocorreu na madrugada no cruzamento das ruas Avalon e Bela Cintra

22 fevereiro 2026 - 15h15Sarah Chaves
A ocorrência atendida pela Polícia Militar - A ocorrência atendida pela Polícia Militar -   (Foto: Ilustrativa)

Um homem de 32 anos ficou ferido após ser atropelado na madrugada deste domingo (22), no cruzamento das ruas Avalon e Bela Cintra,  no bairro Tiradentes em Campo Grande. A motorista envolvido deixou o local sem prestar socorro, mas acabou identificado horas depois pela polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o atropelamento aconteceu por volta da 1h, quando Nildo Romário atravessava a Rua Avalon. Ele foi atingido por um Ford EcoSport preto que seguia pela via e, após o impacto, a condutora fugiu. O Samu foi acionado e encaminhou a vítima à Santa Casa, consciente e orientada, com suspeita de traumatismo leve na cabeça.

Inicialmente, a ocorrência foi registrada como atropelamento com evasão do motorista. No entanto, pouco tempo depois, a polícia recebeu nova informação de que um veículo com as mesmas características estaria circulando pelo Bairro Tiradentes.

Durante buscas na região, o carro foi localizado e abordado. A motorista foi identificada como Francielle Zamora. Segundo a polícia, ela apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica, como fala alterada, olhos avermelhados e cheiro de álcool. A condutora se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Dentro do veículo, os policiais encontraram uma arma de airsoft com munições de aço, um taco de beisebol e uma faca. O carro apresentava danos na lataria e no vidro traseiro quebrado. A motorista foi encaminhada para a delegacia e o veículo removido ao pátio do Detran após passar por perícia.

O caso foi registrado como lesão corporal na direção de veículo, omissão de socorro e fuga do local do acidente, além de condução sob efeito de álcool, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

