Motorista é autuada por dirigir enquanto comia coxinha

Uma motorista foi multada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) por dirigir enquanto segurava uma coxinha em uma mão e na outra levava um sachê de maionese. A inusitada multa aconteceu em Ponta Grossa no Paraná.

A multa foi registrada no final do ano passado, no centro da cidade de Ponta Grossa. O Detran do Paraná autuou a condutora em R$ 88 pela infração leve no trânsito.

A autuação foi enviada ao proprietário do veículo, que tinha até a semana passada para recorrer, entretanto, de acordo com o Detran-PR, até essa sexta-feira (14) ninguém recorreu ou pagou a multa.

Apesar de inusitado e cômico, o ato feito pela motorista e por isso ela foi autuada por dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança, conforme o artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

