Sem CNH, motorista perde controle da direção e derruba poste de energia

Priscilla Porangaba, com informações do Diário Corumbaense

Um motorista, de 27 anos que não teve o nome divulgado, ficou ferido ao colidir o carro contra um poste de iluminação pública às 5h deste sábado (8) no Bairro Dom Bosco, em Corumbá.

Segundo informações do O Diário Corumbaense, o Corpo de Bombeiros, o jovem sofreu ferimentos e não precisou ser transportado para uma unidade de saúde.

Como dirigia sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ele foi levado pela Polícia Militar para a Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimento. As causas do acidente ainda serão investigadas, mas tudo indica que o condutor perdeu o controle da direção.

Com a força do impacto, a estrutura foi arrancada. A frente do Chevrolet Spin ficou totalmente destruída. Parte do bairro ficou sem energia elétrica. Metade da via foi interditada para a empresa de energia elétrica fazer a substituição do poste.

Deixe seu Comentário

Leia Também