Mulher encontrada morta em Dourados passou pelo "tribunal do crime"

Rosimar Gomes de Souza Cruz, 27 anos, foi assassinada pelo “tribunal do crime”, na madrugada desta sexta-feira (10), em uma favela de Dourados. A motivação do crime seria a relação que a vítima mantinha com um integrante da facção rival.



Conforme informações do Dourados News, Rosimar era foragida da Justiça do Tocantins e morreu por espancamento em uma casa a menos de 100 metros de onde o corpo foi encontrado.



O suspeito pelo crime já foi identificado e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Dourados.



O caso



Na manhã desta sexta-feira, Rosimar Gomes de Souza Cruz foi encontrada morta por populares, em um terreno na favela da Estrela Véra, em Dourados. A vítima estava com as mãos amarradas com um pano e tinha uma corda no pescoço.



Segundo a perícia, a mulher também tinha marca de ferimentos por pedra.



O Setor de Investigações Gerais (SIG) realizava diligencias pela região, quando foram acionados para atender a ocorrência. A Polícia Militar também esteve no local.

Deixe seu Comentário

Leia Também