Mulher morre ao ser atingida por dois carros na rodovia

A paraguaia Reinalda Silva Lopez, 27 anos, morreu no domingo (16), após sofrer um acidente na BR-463, em Ponta Porã. O local do incidente fica próximo ao distrito de Sanga Puitã. Reinalda estava junto a irmã de 22 anos, pilotando uma motocicleta quando um carro bateu nas duas, e em seguida outro passou por cima de Reinalda.

As irmãs trafegavam na rodovia com destino cidade paraguaia de Zanja Pytã no Paraguai, localizada ao lado do distrito de Sanga Puitã em Ponta Porã. As duas estavam em uma moto de origem estrangeira, quando foram atingidas por um Fiat Toro e um VW-Jetta.

Conforme o Porã News, os motoristas fugiram do local sem prestar socorro. Populares acionaram o Corpo de Bombeiros e as duas foram levadas para atendimento médico no Hospital Regional de Ponta Porã. Reinalda não resistiu.

As jovens iriam visitar o pai, pois, o Dia dos Pais, estava sendo comemorado ontem no país vizinho.

Ambas transitavam sentido Pedro Juan Caballero, quando teriam desviado de pessoas que faziam caminhada no acostamento e foram atingidas pelo Fiat Toro e logo em seguida, o Jetta passou sobre a vítima fatal.

Deixe seu Comentário

Leia Também