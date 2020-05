Mulher tenta furtar três peças de picanha no Comper e é presa

A advogada Juliana Perondi, de 37 anos, foi presa em flagrante pelo furto de R$ 817,33 em produtos do Comper Jardim dos Estados, em Campo Grande nessa noite de quinta-feira (21).



Segundo informações do boletim de ocorrência, a advogada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Conselho Seccional Rio Grande do Sul, teria escondido alguns produtos por debaixo de uns panfletos de promoção do próprio mercado. Já no caixa, ela deixou os produtos camuflados e pagou somente os que estavam por cima.

Juliana seguiu para o estacionamento e quando já estava colocando as compras no porta-malas foi abordada por um funcionário da rede.

No cupom fiscal, foi identificado o não pagamento de R$ 817,33 em produtos. Juliana ainda se ofereceu a pagar os itens, mas foi registrada uma ocorrência pelo alto valor das mercadorias.



Entre os produtos estariam três peças de picanha e colchão inflável. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) centro.

