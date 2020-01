Mulheres são flagradas com 15 kg de maconha em ônibus

Marya Eduarda Lobo, com informações do Dourados News

Mulheres, de 18 e 17 anos, foram apreendidas no final da tarde de sexta-feira (10), após a equipe da Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes de Fronteira (Defron) flagrou mais de 15 quilos de maconha nas bagagens pessoais que elas levavam em um ônibus que havia saído de Dourados.

O flagrante ocorreu quando os policiais realizavam ações durante a Operação Hórus, na BR-146, entre os municípios de Dourados e Caarapó, e barraram um ônibus intermunicipal que realizava o itinerário entre Amambai e Campo Grande.

De acordo com a Defron, nas vistorias feitas no interior do veículo os policiais observaram duas mulheres que apresentavam nervosismo, razão pela qual suas bagagens foram verificadas. Foram encontrados 23 tabletes de substância análoga à maconha, cujo peso total chegou a 15,6 quilos.

A adolescente afirmou que um desconhecido havia lhe contratado para transportar os tabletes da cidade Coronel Sapucaia, na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, até Rondonópolis, no Mato Grosso.

Ela detalhou que receberia R$ 3,3 mil, valor a ser dividido com a outra mulher. Elas foram conduzidas a Defron.

