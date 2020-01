Rapaz é preso após furtar dinheiro de idoso para comprar maconha

Caio Oderilson da Silva Duarte, 21 anos, foi preso em Bonito, por ter furtado a carteira de um idoso de 82 anos e usado o dinheiro que tinha nela por drogas nessa sexta-feira (10).

De acordo com o boletim de ocorrência, ele confessou o crime. A vítima estava sentada no banco de uma praça da cidade, em plena manhã, quando o suspeito se aproximou dela e pediu cigarro. O rapaz conseguiu enganar o idoso, furtou a carteira dele que estava no bolso e fugiu.

A vítima foi até a delegacia e contou o que havia acontecido. Policiais foram para a região da praça, conseguiram imagens de câmeras de segurança e o idoso reconheceu o suspeito.

Caio foi preso e contou que usou os R$ 60 que havia na carteira para comprar drogas e jogou o objeto em um terreno baldio. A carteira foi localizada e entregue ao idoso.

O suspeito foi ainda reconhecido por testemunhas como sendo o responsável por diversos furtos na região. O caso foi registrado como furto na Delegacia de Polícia de Bonito.

