Pai ameaça matar a filha se não conseguir os R$ 600 do auxílio

Uma jovem de 22 anos que teve a identidade preservada, foi ameaçada de morte pelo pai no domingo (20), em Campo Grande por causa dos R$ 600 do auxílio emergencial do Governo Federal.

Conforme a ocorrência, a vítima relatou que seu pai, que está preso no Estabelecimento Penal de Regime Aberto e Casa do Albergado de Campo Grande ligou para ela e disse que se a filha "não arrumar o dinheiro do auxílio emergencial" para ele, vai matá-la.

Com medo das ações do autor, a vítima compareceu até a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), para representar contra o pai e pedir medidas protetivas de urgência.

