Pai e filho morrem na estrada apÃ³s colisÃ£o frontal com caminhÃ£o

Saiba Mais Polícia Homem mantém a família sob cárcere privado e ameaça mata-los com trator

Um acidente de trânsito que ocorreu na noite de sábado (28), matou um homem de 37 anos e seu filho de 10, na MS-164, próximo a Ponta Porã.



Conforme as informações do Porã News, o motorista do carro Fiat conduzia o veículo rumo ao distrito de Nova Itamarati quando bateu de frente com o caminhão que estava no sentido contrário da pista.



O impacto da batida foi tão forte que pai e filho, ficaram presos às ferragens do carro.



Apesar dos esforços do Corpo de Bombeiros, as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O motorista do caminhão também teve ferimentos e foi levado para o hospital municipal.



Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML), e a Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.









Saiba Mais Polícia Homem mantém a família sob cárcere privado e ameaça mata-los com trator

Deixe seu Comentário

Leia Também