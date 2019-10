Para fugir com quase 50 mil pacotes de cigarro, motorista trafega na contramão

Após receber ordem de parada da polícia, uma carreta passou a trafegar na contramão de direção e ultrapassou o bloqueio policial nessa tarde de quinta-feira (9) na região de Naviraí.

Em comprimento da Operação Hórus, policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) deram voz de parada ao condutor, não identificado, da carreta com placas de Iporã do Oeste (SC), que trafegava no sentido Naviraí/Ivinhema.

Após o condutor furar o bloqueio, houve perseguição e alguns quilômetros à frente, os policiais visualizaram a carreta parada no acostamento da rodovia, com a porta do motorista aberta e o motor ligado.

O condutor fugiu e não foi localizado, durante a vistoria constatou-se o carregamento de 47.250 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Ao checar a numeração de chassi e motor do veículo, os policiais descobriram que o trator foi roubado no município de Palmeira (PR), no dia 29 de março de 2019. O reboque e o semirreboque estavam com as placas e chassis adulterados e não foi possível realizar suas identificações.

Os policiais localizaram oito placas no interior da cabine. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Federal de Naviraí.

