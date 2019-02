Pelo menos 30 pessoas passam mal ao comer carne de frango

Após comerem frango, ao menos 30 pessoas passaram mal e foram para o hospital com sintomas de intoxicação alimentar. O caso aconteceu no domingo (24) em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que fica ao lado de Ponta Porã.

De acordo com site de Porã News, vários pessoas começaram a chegar às unidades de saúde com os mesmos sintomas. Os médicos começaram a cruzar os dados e chegaram ao “causador” do problema. As pessoas que precisaram de atendimento relataram que havia comprado e ingerido carne de frango, e todas apontaram o mesmo local de compra.

O caso é investigado pela Polícia Nacional do Paraguai e pela Secretária Municipal de Higiene e Salubridade da cidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também