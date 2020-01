PMA surpreende homem pescando durante a piracema

Polícia Militar Ambiental de Miranda surpreende homem pescando no rio Miranda durante a piracema e apreende barco, motor de popa e pescado

Uma equipe da Policia Militar Ambiental de Miranda realiza uma fiscalização da operação piracema na manhã desta quarta-feira (15) quando encontraram um homem realizando pesca predatória no rio Miranda, na região de Salobra. A operação fiscaliza os cardumes e previne a pesca predatória durante a época da piracema nos rios monitorados pela PMA.

Os agentes viram o homem, que ancorou à margem do rio e fugiu pela mata deixando para trás todos os seus pertences. Os policiais logo foram atrás do homem, mas não conseguiram o encontrar.

Deixado para trás pelo fugitivo, foram apreendidos, um barco, um motor de popa, dois remos de alumínio, um tanque de combustível e 10 exemplares de pescados da espécie Pacu, pesando 18 kg, que apesar de serem proibidos nessa época, alguns apresentavam em tamanho inferior ao permitido por Lei.

Como não foram encontrados petrechos de pesca na embarcação, a equipe da PMA suspeita que o infrator retirou os peixes encontrados no barco de petrechos ilegais que armara no rio.

Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Miranda, que com a identificação da embarcação e registros do motor de popa, investigará a autoria do crime.

Caso seja identificado, ele responderá por crime ambiental de pesca predatória, cuja pena pode ser de um a três anos de detenção e uma multa administrativa de R$ 700,00 a R$ 100.000,00.

