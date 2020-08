Polícia apreende maconha e ultrapassa 100 toneladas de drogas apreendidas em um ano

Um homem, 41 anos, foi preso traficando 6 toneladas de maconha, neste sábado (1), em Amambai. Com isso, a Polícia Militar Rodoviária (PMR) ultrapassou as 100 toneladas de drogas apreendidas em único ano pela primeira vez na história.

De acordo com a PMR, uma equipe realizava rondas na MS-156, quando pediram para um caminhão, que estaria transportando arroz, parar na rodovia. O condutor se mostrou muito nervoso com a abordagem policial, levando os agentes a realizar uma vistoria no veículo.

Durante a busca os policiais encontraram, escondidas em meio ao arroz, diversos fardos de maconha, que após somados, foi constatado se tratar de 6 toneladas da droga.

O autor informou que o contrataram para buscar o caminhão preparado com a droga em Ponta Porã e levar para o estado do Paraná por R$ 5.000,00. Ele foi preso e encaminhado, juntamente com a droga, para a Polícia Civil de Amambai.

Número recorde

A Polícia Militar Rodoviária publicou uma nota informando que, com a apreensão, a corporação ultrapassou 100 toneladas de entorpecentes apreendidos em um único ano.

