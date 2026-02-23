Menu
Polícia prende filho por suspeita de feminicídio contra própria mãe em Coxim

Eles teriam tido uma discussão antes do crime

23 fevereiro 2026 - 09h23Luiz Vinicius
Mulher foi morta com uma facada no abdômenMulher foi morta com uma facada no abdômen   (Coxim Agora)

Jovem, de 22 anos, foi preso sob a suspeita de ter praticado o feminicídio contra a própria mãe, Nilza de Almeida Lima, de 50 anos, encontrada morta com uma facada no abdômen, na manhã deste domingo, dia 22, em Coxim - a 253 quilômetros de Campo Grande.

Eles teriam tido uma suposta discussão antes do crime e relatos colhidos pelas autoridades no local, apontam que ambos tinham desentendimentos frequentes. O suspeito foi localizado na rua Visconde de Taunay, no mesmo bairro onde aconteceu o crime, no Senhor Divino.

Segundo detalhes do site Coxim Agora, o marido da vítima explicou que presenciou a discussão, mas após ela se encerrar, deixou a residência por um período e, ao retornar, encontrou a mulher ferida. Já o filho dela, não estava mais no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas Nilza não resistiu ao ferimento provocado pelo golpe de faca. A Polícia Militar foi acionada também e, durante as diligências, encontrou o suspeito.

Ele foi detido e autuado em flagrante, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Coxim, onde o caso será investigado.

