Polícia procura por dupla suspeita de matar homem com golpes de faca em Bataguassu

Saiba Mais Polícia Homem é morto com golpes de faca no pescoço em Bataguassu

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, divulgou a identificação de dois homens procurados pela Justiça pela prática de homicídio qualificado ocorrido no dia 3 de abril de 2026, em Bataguassu, cidade 310 quilômetros distante da Capital.

A vítima foi identificada como Jean Paulo Maciel, de 38 anos.

Os nomes dos procurados pela Polícia são Vitor Hugo de Araújo Santos, de 22 anos, e Amaurilio Tafarel Araújo dos Santos, de 35 anos.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população para a localização dos investigados. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone/WhatsApp (67) 3541-1402 ou por meio do Instagram @1delegaciabataguassu.pcms.

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