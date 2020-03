A reconstituição da morte do ex-prefeito de Amambai, Dirceu Lanranzini, foi realizada na quarta-feira (25), pela Polícia Civil do município, em conjunto com o Núcleo de Perícia da Delegacia Regional de Ponta Porã



Conforme o delegado Dr. Marcos Werneck, que preside o inquérito relacionado ao caso, que está correndo em sigilo para não atrapalhar as investigações, na reconstituição as equipes de investigação e de peritos realizaram a reprodução simulada dos fatos, usando como base as versões colhidas durante depoimentos.



Porém o autor, Luiz Fernando, ou "Luiz Paraguaio", 54 anos, que trabalhava com a vítima fatal na fazenda onde ocorreram os fatos não participou da reconstituição do crime



De acordo com relatos retrados e reconstituição, o autor deu uma sequência de seis disparos de revólver calibre 38, um que atingiu a cabeça do ex-prefeito, outro que atingiu o genro de Lanzarini e outros quatro que atingiram a caminhonete que as vítimas estavam, foi Luiz Fernandez, o "Luiz Paraguaio", de 54 anos, que trabalhava com a vítima fatal na fazenda onde ocorreram os fatos faziam pelo menos dez anos.



Depois de dezoito dias foragido, Luiz Paraguaio negociou, através de seu advogado, sua apresentação à polícia. Ele se apresentou no dia 12 de março. Como estava com a prisão preventiva decretada pela Justiça, ele foi preso, prestou depoimento e foi encaminhado para o presídio, em Amambai, onde passou à disposição da Justiça.



O inquérito foi concluído, ele foi indiciado por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vitima, pela tentativa de homicídio qualificado pelo mesmo motivo, e pelo porte de arma de fogo de uso restrito.





