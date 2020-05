“Posso te desmontar na porrada”, diz médico durante discussão em UBS

Um “barraco” envolvendo dois médicos em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da Campo Grande, nesta quarta-feira (6), foi parar na delegacia. Um médico ameaçado o outro dizendo que iria dar uma “porrada”.

De acordo com registro policial, a vítima da ameaça trabalha em diversas UBS’s da capital como coordenador de assistência e ensino a médicos residentes. Na tarde de ontem (6), ele estava realizando suas atividades na UBS do Tiradentes, quando foi surpreendido por outro médico invadindo a sala e o ameaçando.

O autor perguntou, em voz alta e tom de ameaça, “você tem algo para me falar?”. A pergunta foi feita para a vítima e outro profissional que estava no local, os dois responderam de forma negativa.

A vítima deixou a sala e foi em direção a gerência da unidade, mas foi parado pelo autor que disse no corredor “vocês vão se ver com o Ministério Público agora” e depois ainda disse, “posso te desmontar na porrada".

A vítima relatou no boletim de ocorrência do caso que o autor é medico e atuava na UBS das Moreninhas e devido as suas atitudes durante o trabalho foi “desligado” de suas atividades pela própria Secretaria Municipal de Saúde (SESAU).

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como ameaça, mas a vítima informou que não deseja representar em desfavor do autor.

Deixe seu Comentário

Leia Também