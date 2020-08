PRF apreende 105,25 Kg de maconha e skunk em Ponta Porã

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta quinta-feira (6), em Ponta Porã, 101,5 Kg de maconha e 3,75 Kg de skunk.

De acordo com a PRF, a equipe realizava um fiscalização no km 68 da BR 463, quando deu ordem de parada a um VW/Fox, placas de Nova Alvorada do Sul. O condutor não obedeceu a ordem e iniciou fuga, sendo efetuado o acompanhamento tático, que conseguiu interceptar o veículo no km 66.

O motorista e o passageiro foram flagrados transportando 101,5 Kg de maconha e 3,75 Kg de skunk.

Os envolvidos relataram ter pego a droga em Ponta Porã, para levar até Dourados. O condutor disse que receberia R$ 3 mil e o passageiro receberia R$ 1,5 mil pelo transporte. Eles foram presos em flagrante e encaminhados para a Polícia Civil em Ponta Porã (MS), junto com o veículo e o ilícito.

