Receita Federal apreende mais de 300 kg de cocaína no Porto do Rio

Agentes da Receita Federal apreenderam 327,5 quilos de cocaína pura no Porto do Rio de Janeiro. A droga estava escondida em um contêiner com carga de granito que foi embarcado no navio MSC Adelaide, no sábado (4), no Porto de Suape, em Pernambuco.

A Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho, em trabalho conjunto com a Alfândega da Receita Federal nos Portos do Rio de Janeiro e de Suape, recebeu a informação de que houve alteração da carga no porto de Pernambuco.

Já no porto do Rio, no final da noite de quinta-feira (6), o contêiner foi retirado do navio para averiguação. Foram encontrados 300 tabletes de cocaína pura no fundo da carga. O destino da droga era Valência, na Espanha.

