Menu
Menu Busca quarta, 25 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Polícia

Sargento da Aeronáutica atira em homem ao ser acusado de conversar com mulher casada em MS

Indivíduo alegou que visualizou mensagens entre a esposa e o militar e por isso foi tirar satisfações

25 fevereiro 2026 - 07h50Luiz Vinicius
Polícia Militar atendeu o local da ocorrênciaPolícia Militar atendeu o local da ocorrência   (Divulgação/PMMS)

Sargento da Aeronáutica, de 36 anos, foi conduzido para a delegacia na noite desta terça-feira, dia 24, após atirar e acertar o pé de um homem, de 32 anos, que o confrontou sobre supostas mensagens trocadas com a esposa. O caso aconteceu no Jardim Batistão, em Campo Grande.

O homem ferido teria descoberto as mensagens e foi até a residência do militar para tirar satisfações, momento em que houve uma discussão entre os dois, com o rapaz se apossando de um pedaço de madeira e o militar com a arma, originando os disparos.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a situação foi acompanhada pela companheira do sargento e pelo enteado, que estavam no imóvel no momento da confusão.

Conforme o relato no registro policial, após a discussão e o rapaz se apossar do pedaço de madeira, teria partido em direção ao sargento da Aeronáutica, que atirou ao menos cinco vezes e não viu se havia acertado o desafeto.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, não encontrou o homem, apenas o sargento. Em meio à ocorrência, a equipe foi informada de que um indivíduo havia buscado atendimento em um hospital particular. Outra equipe da Polícia Militar foi até a unidade hospitalar e confirmou que se tratava do envolvido na confusão, com ferimentos no pé provocados pelo disparo de arma de fogo.

A área onde aconteceu o caso foi isolada para os trabalhos técnicos da Polícia Científica, que recolheu as cápsulas e a arma do militar da Aeronáutica.

O caso foi tratado como lesão corporal dolosa e disparo de arma de fogo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

UPA Coronel Antonino
Polícia
Esfaqueado na Capital, jovem diz não precisar da polícia e que 'vai resolver depois'
Divulgação / PMMS
Polícia
Força Tática apreende 648 kg de droga na MS-162 e causa prejuízo milionário ao crime
Beatriz foi vítima de estrangulamento
Polícia
Jovem de 18 anos morre após ser enforcada pelo namorado em Três Lagoas
Droga apreendida - Foto: Reprodução / Nova Lima News
Polícia
PM prende mulher e apreende grande quantidade de drogas na região do Nova Lima
Suspeito foi preso em Antônio João
Polícia
Condenado por estupro de vulnerável e violência doméstica é preso na fronteira de MS
Roubo aconteceu em janeiro
Polícia
VÍDEO: Suspeitos de roubar posto de combustível são presos em Naviraí
Imagem ilustrativa | Cão da raça pitbull
Polícia
Homem é atacado por pitbull e sofre laceração na panturrilha no Jardim Noroeste
Após a prisão em flagrante o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia e permanece à disposição da Justiça
Polícia
Líder de organização que ostentava "disciplina" é preso com 48 porções de drogas em Bataguassu
Nilza foi morta com um golpe de faca
Polícia
Marido e filho são presos temporariamente sob a suspeita de feminicídio em Coxim
Claudecir chegou a ser socorrido, mas morreu no dia seguinte
Polícia
Homem é morto a facadas e suspeito é preso pela PM em Novo Horizonte do Sul

Mais Lidas

Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul. Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.
Brasil
Lula se reuniu com presidente dos Emirados Árabes Unidos
Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Foto: PMCG
Oportunidade
'Emprega CG' oferece mais de 100 vagas para jovens em Campo Grande
Controle de Zoonoses (CCZ) / Campo Grande
Polícia
Protetor denuncia à Polícia 'extermínio' de animais saudáveis no CCZ de Campo Grande