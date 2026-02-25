Sargento da Aeronáutica atira em homem ao ser acusado de conversar com mulher casada em MS

Sargento da Aeronáutica, de 36 anos, foi conduzido para a delegacia na noite desta terça-feira, dia 24, após atirar e acertar o pé de um homem, de 32 anos, que o confrontou sobre supostas mensagens trocadas com a esposa. O caso aconteceu no Jardim Batistão, em Campo Grande.

O homem ferido teria descoberto as mensagens e foi até a residência do militar para tirar satisfações, momento em que houve uma discussão entre os dois, com o rapaz se apossando de um pedaço de madeira e o militar com a arma, originando os disparos.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a situação foi acompanhada pela companheira do sargento e pelo enteado, que estavam no imóvel no momento da confusão.

Conforme o relato no registro policial, após a discussão e o rapaz se apossar do pedaço de madeira, teria partido em direção ao sargento da Aeronáutica, que atirou ao menos cinco vezes e não viu se havia acertado o desafeto.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, não encontrou o homem, apenas o sargento. Em meio à ocorrência, a equipe foi informada de que um indivíduo havia buscado atendimento em um hospital particular. Outra equipe da Polícia Militar foi até a unidade hospitalar e confirmou que se tratava do envolvido na confusão, com ferimentos no pé provocados pelo disparo de arma de fogo.

A área onde aconteceu o caso foi isolada para os trabalhos técnicos da Polícia Científica, que recolheu as cápsulas e a arma do militar da Aeronáutica.

O caso foi tratado como lesão corporal dolosa e disparo de arma de fogo.

