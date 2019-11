Sobrinho agride tio idoso com cassetete

Vitória Ribeiro, com informações Hora News MS

Um segurança de 26 anos, usou um cassetete para agredir seu tio, de 62 anos em Camapuã. Conforme boletim de ocorrência, a vítima contou que o sobrinho presta serviços como segurança e que usou o cassetete do trabalho para cometer a agressão.

O idoso relata que ele e o sobrinho moram na mesma residência. Segundo a vítima, o suspeito foi criado por seus pais e continuou residindo no imóvel. Na ocasião, um oficial de Justiça teria ido até a casa e perguntou sobre o suspeito, a vítima disse que ele estava na casa, motivo este que teria sido o estopim para o segurança pegar um cassetete e passar a agredir o tio.

A vítima ficou com lesões em várias partes do corpo como no peito, nos braços e nas costelas. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Polícia Civil de Camapuã.

Deixe seu Comentário

Leia Também