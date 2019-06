“Sou filho de delegado”, diz adolescente ao ser abordado após racha na Afonso Pena

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na madrugada deste domingo (9), depois de apostar racha na avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

De acordo com informações policiais, uma equipe do Batalhão de Choque fazia rondas na região do shopping Campo Grande, quando avistaram dois veículos, lado a lado, se preparando para um racha. Os dois apostaram acorrida do shopping até a Cidade do Natal. Ao chegar no destino, o outro veículo seguiu em alta velocidade e o veículo que era conduzido pelo adolescente foi abordado pela polícia. Os policiais repassaram ao BPTRAN a característica do outro veículo que seguiu.

Na abordagem ao adolescente, os policiais perceberam que o menino estava alcoolizado. Ele falava em voz alta que era “filho de delegado e vizinho de coronel da polícia militar”. Dentro veículo haviam mais três passageiros, também foram encontradas no interior do carro diversas garrafas de wisky, vodka e cerveja.

O adolescente foi apreendido e encaminhado à delegacia de plantão para as providências e o veiculo conduzido ao Pátio do Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).

