Suspeito de matar companheira em SP é preso horas após crime em Água Clara

Cesar Ferreira da Silva foi preso em flagrante no decorrer da tarde desta quinta-feira, dia 26, em Água Clara. Ele é acusado de ter cometido o feminicídio contra a namorada Simone Trigueiro, de 38 anos, na cidade de Andradina, em São Paulo, no mesmo dia.

Ele teria se refugiado na cidade sul-mato-grossense com o intuito de fugir da responsabilidade do crime. A vítima foi encontrada morta com sinais de estrangulamento.

Segundo informações do Portal Mídia Clara, Cesar também teria furtado o celular de Simone e realizado movimentações financeiras após o crime.

As autoridades foram informadas sobre a fuga e, com o compartilhamento de informações, a Polícia Militar de Água Clara conseguiu encontrar o indivíduo na região da linha férrea.

O suspeito foi detido e encaminhado para os procedimentos legais, permanecendo à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Andradina.

