Suspeito de participar de ataque a tiros em Coxim Ã© preso com submetralhadora

Saiba Mais Interior Homem Ã© baleado apÃ³s criminosos invadirem casa se passando por policiais em Coxim

Homem, de 22 anos, foi preso na madrugada de domingo, dia 15, por tentativa de homicídio após uma ação da Polícia Militar na Vila Mariana, em Coxim. Durante a ocorrência, os policiais também apreenderam uma submetralhadora e recuperaram um carro roubado em Rondonópolis, no Mato Grosso.

Ele estava envolvido no ataque que deixou um homem, de 34 anos, ferido quando faccionados encapuzados se passaram por policiais e invadiram uma residência.

Segundo relato de testemunha, três homens encapuzados chegaram em frente à residência em um Chevrolet Onix prata e se identificaram como policiais. Um deles portava uma submetralhadora e outro um facão. Durante a ação, um dos suspeitos tentou atirar contra um morador, mas a arma falhou.

Em seguida, a vítima entrou em luta corporal com um dos autores, identificado como o homem de 22 anos, e conseguiu tomar o facão. Os dois ficaram feridos durante o confronto. Os outros dois suspeitos fugiram, abandonando a arma de fogo no quintal da casa.

O suspeito e a vítima foram socorridos por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros e levados ao Hospital Regional de Coxim. No local, a Polícia Militar apreendeu o facão e uma submetralhadora calibre 9 mm modelo TEC-9. O carro utilizado pelos autores estava com placa falsa e, após checagem do chassi, foi constatado que o veículo havia sido roubado em Rondonópolis no dia 13 de março.

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