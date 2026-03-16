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PolÃ­cia

Suspeito de participar de ataque a tiros em Coxim Ã© preso com submetralhadora

Ele havia se passado por policial com outros dois faccionados para tentar matar o alvo

16 marÃ§o 2026 - 11h11Vinicius Costa
Submetralhadora utilizada pelos criminososSubmetralhadora utilizada pelos criminosos   (DivulgaÃ§Ã£o/PMMS)

Homem, de 22 anos, foi preso na madrugada de domingo, dia 15, por tentativa de homicídio após uma ação da Polícia Militar na Vila Mariana, em Coxim. Durante a ocorrência, os policiais também apreenderam uma submetralhadora e recuperaram um carro roubado em Rondonópolis, no Mato Grosso.

Ele estava envolvido no ataque que deixou um homem, de 34 anos, ferido quando faccionados encapuzados se passaram por policiais e invadiram uma residência.

Segundo relato de testemunha, três homens encapuzados chegaram em frente à residência em um Chevrolet Onix prata e se identificaram como policiais. Um deles portava uma submetralhadora e outro um facão. Durante a ação, um dos suspeitos tentou atirar contra um morador, mas a arma falhou.

Em seguida, a vítima entrou em luta corporal com um dos autores, identificado como o homem de 22 anos, e conseguiu tomar o facão. Os dois ficaram feridos durante o confronto. Os outros dois suspeitos fugiram, abandonando a arma de fogo no quintal da casa.

O suspeito e a vítima foram socorridos por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros e levados ao Hospital Regional de Coxim. No local, a Polícia Militar apreendeu o facão e uma submetralhadora calibre 9 mm modelo TEC-9. O carro utilizado pelos autores estava com placa falsa e, após checagem do chassi, foi constatado que o veículo havia sido roubado em Rondonópolis no dia 13 de março.

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