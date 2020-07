Tentando transportar agrotóxicos em pneu de caminhão, motorista é preso pelo DOF

Um homem, 42 anos, foi preso transportando 644 quilos de agrotóxicos escondidos entre os pneus de um caminhão, nesta segunda-feira (13), em Iguatemi.

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) abordaram o condutor da carreta que se mostrou e com respostas desconexas durante entrevista com os militares.

Durante a vistoria no veículo, os policiais perceberam os pneus do semirreboque levantados e com pouca calibragem.

O motorista confessou que foi contratado para deixar o veículo em Sete Quedas, para que um desconhecido colocasse os pacotes de agrotóxicos nos pneus.

De acordo com o DOF, o destino final da viagem seria a cidade de Paranaíba.

A ocorrência foi registrada e entregue, juntamente com o caminhão e os agrotóxicos na Receita Federal de Mundo Novo. O motorista foi entregue na Delegacia da Polícia Federal em Naviraí.

