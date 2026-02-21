Menu
Menu Busca sábado, 21 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Fev26
Polícia

Trabalhador morre ao ser esmagado por poste na BR-163, em Itaquiraí

Em nota, a concessionária Motiva Pantanal lamentou a morte do funcionário e informou que está prestando apoio à família e aos colegas de trabalho

21 fevereiro 2026 - 11h52Brenda Assis
O acidente aconteceu na tarde de ontemO acidente aconteceu na tarde de ontem   (Reprodução)

O trabalhador Welliton Juliano da Silva, de 37 anos, morreu na manhã de sexta-feira (20) após ser atingido por um poste de concreto durante um serviço de manutenção na BR-163, em Itaquiraí.

Conforme o site Dourados Informa, o rapaz era funcionário da concessionária responsável pela rodovia. O acidente ocorreu enquanto equipes realizavam a retirada e realocação de um poste que sustentava uma câmera de monitoramento.

O serviço era feito na altura do km 81 da rodovia, no sentido norte, com apoio de uma empresa terceirizada. Durante o procedimento, Welliton subiu na estrutura para fixar uma cinta que permitiria a remoção do poste com o auxílio de um caminhão munk.

Neste momento, o poste acabou caindo e atingiu o trabalhador. De acordo com informações preliminares, há suspeita de que os parafusos da base da estrutura já haviam sido retirados antes da fixação completa, o que pode ter contribuído para o acidente. As circunstâncias, no entanto, ainda serão investigadas.

Equipes de resgate foram acionadas e o trabalhador foi socorrido em estado grave. Ele chegou a ser encaminhado para atendimento hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a concessionária Motiva Pantanal lamentou a morte do funcionário e informou que está prestando apoio à família e aos colegas de trabalho.

As causas do acidente devem ser apuradas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem Ilustrativa
Polícia
Adolescente de 13 anos estupra e mata bebê de 1 ano e 3 meses
O acidente aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Carreta carregada com aparelhos micro-ondas tomba em rotatória de Aparecida do Taboado
O acidente aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Criança de 2 anos morre ao ser atropelada por caminhonete em Deodápolis
Incêndio criminoso destrói carros em garagem no Jardim TV Morena, em Campo Grande
Polícia
Incêndio criminoso destrói carros em garagem no Jardim TV Morena, em Campo Grande
Depac Dourados
Polícia
Idoso surta, efetua disparos e quase atinge adolescente de 13 anos em Dourados
Batalhão de Trânsito esteve no local | Imagem ilustrativa
Polícia
Motorista é espancado após se envolver em briga de trânsito e atropelar ciclista na Capital
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Armado com machado, homem ameaça pessoas em supermercado de Campo Grande
Garras realizou a prisão do foragido
Polícia
Condenado, traficante é preso pelo Garras ao sair de casa em Campo Grande
Os detidos responderão pelo crime de tráfico transnacional de entorpecentes
Polícia
Mais de 700 kg de cocaína é apreendida em ônibus com imigrantes ilegais na Capital
Joias apreendidas pela polícia com a suspeita
Polícia
Mulher furta joias em Paranaíba e é presa tentando fugir para Campo Grande

Mais Lidas

Ederson foi assassinado com vários disparos
Polícia
Jovem foi assassinado com mais de 30 tiros na frente da esposa em Campo Grande
Equipes da polícia estiveram no local
Polícia
Jovem é assassinado durante a madrugada em bairro de Campo Grande
Garras realizou a prisão do foragido
Polícia
Condenado, traficante é preso pelo Garras ao sair de casa em Campo Grande
Reunião aconteceu durante essa semana
Polícia
Governo de MS publica promoções de PMs e bombeiros com efeitos retroativos a dezembro