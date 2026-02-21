Trabalhador morre ao ser esmagado por poste na BR-163, em Itaquiraí

O trabalhador Welliton Juliano da Silva, de 37 anos, morreu na manhã de sexta-feira (20) após ser atingido por um poste de concreto durante um serviço de manutenção na BR-163, em Itaquiraí.

Conforme o site Dourados Informa, o rapaz era funcionário da concessionária responsável pela rodovia. O acidente ocorreu enquanto equipes realizavam a retirada e realocação de um poste que sustentava uma câmera de monitoramento.

O serviço era feito na altura do km 81 da rodovia, no sentido norte, com apoio de uma empresa terceirizada. Durante o procedimento, Welliton subiu na estrutura para fixar uma cinta que permitiria a remoção do poste com o auxílio de um caminhão munk.

Neste momento, o poste acabou caindo e atingiu o trabalhador. De acordo com informações preliminares, há suspeita de que os parafusos da base da estrutura já haviam sido retirados antes da fixação completa, o que pode ter contribuído para o acidente. As circunstâncias, no entanto, ainda serão investigadas.

Equipes de resgate foram acionadas e o trabalhador foi socorrido em estado grave. Ele chegou a ser encaminhado para atendimento hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a concessionária Motiva Pantanal lamentou a morte do funcionário e informou que está prestando apoio à família e aos colegas de trabalho.

As causas do acidente devem ser apuradas.

