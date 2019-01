Veículo furtado em São paulo é recuperado em Ponta Porã

Foi recuperado nesta terça-feira (8) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) um veículo que havia sido roubado na capital paulista e seria levado até a cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

A PRF realizava uma fiscalização no km 68 da BR-463, em Ponta Porã, quando abordou um veículo com placas aparentes de Londrina no Paraná, mas antes de ser feita qualquer pergunta, o condutor disse que a placa do carro era clonada.

Foi constatado que o automóvel possuía registro de furto na cidade de São Paulo. O condutor e a passageira declararam que receberiam a quantia de R$ 1 mil pelo transporte do veículo e que havia sido contratado por uma mulher que conheceram pelas redes sociais.

Os envolvidos e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

