Veículo roubado há quase dois anos é recuperado pela PRF

Um veículo roubado foi recuperou nesta segunda-feira (18) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 192 da BR 060, em Camapuã-MS. Veículo havia sido roubado em junho de 2017 em Uberaba-MG.

Os federais estavam realizando uma fiscalização, quando abordaram uma Saveiro com placas de Luis Eduardo Magalhães-BA. Após realizarem uma checagem do automóvel, os agentes notaram uma diferença no número do chassi que havia no carro e no documento do veículo.

Com isso os policiais conseguiram apurar que havia uma queixa de roubo/furto do veículo na cidade de Uberaba há quase dois anos.

O motorista, de 39 anos, declarou que comprou o carro em Costa Rica pelo valor de R$ 38 mil e que havia pago até o momento, R$ 15 mil. O passageiro, de 60 anos, negou envolvimento e informou que estava apenas acompanhando o motorista. Os envolvidos e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Camapuã.

Deixe seu Comentário

Leia Também