Vestido de mulher filho tenta fazer prova do Detran no lugar da mãe

Marya Eduarda Lobo, com informações do G1

Heitor Márcio Schiave, de 43 anos, foi preso após tentar fazer prova no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) no lugar da mãe, vestido de mulher, nesta terça-feira (10), no distrito de Nova Mutum Paraná.

O suspeito usava saia longa e estava maquiado no momento da prisão. Heitor já estava dentro do carro fazendo a prova de baliza quando outro servidor da autarquia chamou a Polícia Militar (PM).

Os policiais, ao chegarem no local da prova, constataram que o homem tentava se passar pela mãe e deram voz de prisão a ele.

O suspeito disse que a mãe estava no distrito de Triunfo, em Candeias do Jamari, e não sabia da tentativa dele de se passar por ela no exame de direção.

Heitor teve o flagrante confirmado e permaneceu preso por ter sido enquadrado nos crimes de estelionato tentado e falsidade ideológica.

De acordo com o poder judiciário do estado, o suspeito deve passar por uma audiência de custódia nesta quarta-feira.

