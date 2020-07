Vídeo - Em ataque de ciúmes, jovem destrói carro do namorado a pauladas

Sarah Chaves, com informações do CM7

Em um ataque de ciúmes, uma jovem, destrui o carro de seu amado na tarde desta quarta-feira (29), na zona Oeste de Manaus.

De acordo com o site local, CM7, o namorado da jovem se separou da antiga esposa para ficar com ela. Porém apesar do novo amor, o rapaz estaria paquerando outras mulheres o que causou revolta na atual.

Conforme é possível acompanhar nas imagens, com um pedaço de madeira a menina começa a quebrar todo o carro modelo Celta de cor vermelha.

Após alguns minutos o namorado aparece, tenta segurar a jovem, e acaba deixando ela mais irritada. Para acabar com a destruição o rapaz entra no carro e vai embora do local.

