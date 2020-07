Pastor “mete o louco”, diz que corona é mentira e rasga multa

Saiba Mais Polícia Homem é flagrado furtando carro e apanha do dono

Um culto realizado em uma igreja chamada "Pai, Filho e Espírito Santo" foi interrompido na noite desta quinta-feira (30), por estar descumprindo o toque de recolher municipal. No momento da abordagem, o pastor do local chegou a dizer que o Covid-19 não existia e quem mandava no local era Deus.

De acordo com a ocorrência, a igreja fica situada no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande. Era realizada a operação “Toque de Recolher” com equipes da Guarda Civil Metropolitana (GCM), fiscais da SEMADUR e um promotor de justiça.

Ao chegarem na igreja, os agentes orientaram que a igreja fosse fechada no momento e o culto encerrado, mas a ordem não foi acatada pelo pastor do local, que começou a ofender os agentes, fiscais e promotor: “corruptos, ladrões, assaltantes, só querem receber dinheiro”, disse o pastor.

O líder religioso ainda disse que os agentes não mandavam no local e negou a existência da pandemia, “o covid não existe, quem manda aqui é Deus, e não promotor, prefeito ou governador", completou o pastor.

Os agentes da Guarda Civil elaboraram o ato de infração, mas o pastor se negou a assinar e ainda rasgou o documento. Na ocorrência é dito que a prisão em flagrante não ocorreu, pois havia diversas crianças no local.

