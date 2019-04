Vídeo - Técnica em enfermagem é agredida em hospital pelo ex-marido

Mauro Silva com Diário Corumbaense

A técnica em enfermagem Márcia Maria Morrone, 34 anos, foi agredida pelo ex-marido Nilson Júnior, de 24 anos, dentro da Santa Casa de Corumbá. O caso aconteceu no setor de pediatria do hospital na tarde da última sexta-feira (19).

Conforme o Diário Corumbaense, a técnica de enfermagem, que tem medida protetiva contra o ex-companheiro, foi atacada durante o seu plantão. A vítima relatou no boletim de ocorrência que o agressor entrou no local disparando várias ofensas, logo em seguida, foi empurrada e caiu no chão, momento em que o homem tentou tomar o seu celular.

Os funcionários do hospital escutaram a briga e foram em defesa da mulher, ela foi agredida com tapas, socos, além de ter sido enforcada pelo agressor. Depois da confusão o homem fugiu do local levando o celular da técnica de enfermagem e a ameaçou: “Eu vou te pegar! Vou regaçar sua cara e vou te matar (sic)”.

O agressor teria entrado na unidade de saúde com a autorização da própria mulher, essa não seria a primeira agressão que a vítima teria sofrido agressões. O caso de sexta-feira foi registrado na Delegacia de Polícia como furto e violência doméstica.

