Após operação da PF, Bolsonaro convoca ato na Avenida Paulista

Durante a noite desta segunda-feira (12), o ex-presidente Jair Bolsonaro convocou um ato na Avenida Paulista para o dia 25 de fevereiro, com intuito de se defender das acusações que estaria sofrendo após operação realizada pela Polícia Federal, que investiga um possível golpe de Estado.

Bolsonaro foi alvo da operação Tempus Veritatis, na última quinta-feira (8), quando a PF cumpriu 33 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão preventiva e 48 medidas contra o ex-presidente e seus apoiadores por suposta tentativa de golpe de Estado para mantê-lo na Presidência da República.

Com a chamada de "defesa do nosso estado democrático de direito", o ex-presidente afirma que estará na avenida realizando um ato pacífico e pede para que apoiadores estejam trajando o tradicional verde e amarelo, marca que ficou registrada em seu governo.

"Mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Nesse evento, eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas à minha pessoa nos últimos meses", disse.

O intuito, segundo Bolsonaro, é também ter uma fotografia dos apoiadores para mostrar a união do povo brasileiro, as preocupações e que eles querem Deus, pátria, família e liberdade.

