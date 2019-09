Delcídio é o novo presidente estadual do PTB

O ex-senador Delcídio do Amaral assumiu neste sábado o comando estadual do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em ato que reuniu militantes, familiares e autoridades políticas na Câmara Municipal de Campo Grande.

Em seu discurso, Delcídio disse estar pronto para fazer melhor. Ele destacou que, agora, percorrerá os municípios para construir diretórios representativos. "Vamos fazer um partido leve, voltado às causas econômicas e sociais, propostas como geração de emprego, colocar o Estado de novo nos trilhos do desenvolvimento, na verdade o Brasil precisa olhar para o futuro, para construir uma sociedade cidadã”, concluiu.

Entre as autoridades presentes na solenidade, estavam o ex-governador André Puccinelli, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, e o líder da bancada do partido na Câmara dos Deputados, Pedro Lucas.

