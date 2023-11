Deputados de MS assinam pela criação de CPI contra o tráfico e exploração infantil

A Câmara dos Deputados deve instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com o intuito de investigar o tráfico infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A iniciativa recebeu o apoio de 172 deputados federais, dentre eles, três representantes de Mato Grosso do Sul: Marcos Pollon (PL/MS), Dr. Luiz Ovando (PP/MS) e Rodolfo Nogueira (PL/MS).

O requerimento para a instauração da CPI foi proposto pelo deputado federal Fernando Rodolfo. Em sua justificativa, Rodolfo ressaltou que o Brasil ocupa o segundo lugar em um preocupante ranking, ficando logo atrás da Tailândia no que diz respeito à exploração sexual de crianças e adolescentes.

"É fundamental investigar as causas que levaram o Brasil a assumir uma posição tão lamentável neste ranking e encontrar soluções para este problema que impacta severamente a vida de nossas crianças e adolescentes", afirmou Fernando Rodolfo.

