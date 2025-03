Em Dourados, ministro de Aeroportos anuncia maior investimento da aviaÃ§Ã£o em MS

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, acompanhado da bancada federal de Mato Grosso do Sul e das ministras, Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento e Sônia Guajajara dos Povos Indígenas, entregou nesta sexta-feira (14), em Dourados, a pista do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira, que está desde 2021 sem voos. O governador Eduardo Riedel também esteve presente.

“Nós devemos anunciar no mês de abril ou início de maio mais de R$ 600 milhões para investimento na aviação, nos aeroportos de Campo Grande, Ponta Porã, Corumbá, além do aeroporto de Bonito. Esse é o maior volume de investimento na história da aviação do Mato Grosso do Sul”, declarou o Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho durante entrega em Dourados.

O ministro entregou a pista orçada em R$ 97 milhões e anunciou obras para o novo terminal de passageiros. O Processo licitatório que definirá empresa responsável pela construção do novo terminal de passageiros do Aeroporto Regional em Dourados, será aberto entre abril e maio. Nesta sexta-feira (14), o edital foi publicado pelo Governo do Estado, através da Agesul (Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos), com o valor estimado de R$ 38.928.934,45, pelo critério de menor preço. As propostas devem ser encaminhadas a partir das 8h30 de 4 de abril através do portal da própria Agesul.



A obra foi incluída em 2023 no Novo PAC (Plano de Aceleração do Crescimento), do Governo Federal, porém, será executada pelo Governo do Estado, que realizou o projeto do receptivo.



A ministro destacou ainda, que com a chegada da comitiva de Brasília, o Aeroporto recebeu seu primeiro voo de grande porte.



Na ocasião da visita, também foram anunciados 581 casas do Minha Casa Minha Vida Indígena em sete municípios que serão dividias em: Dourados (300), Amambai (53), Caarapó (55), Aral Moreira (50), Laguna Carapã (47), Tacuru (40) e Maracaju (36). Com os investimentos previstos, Dourados irá entrar na rota dos voo comerciais, já que é porta de entrada para Bonito, Pantanal e compras no Paraguai.





Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também