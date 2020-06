Jair Bolsonaro é filiado ao PT após dados vazados pelos Anonymous

O Anonymous vazou dados privados de Jair Bolsonaro e da sua família na noite desta segunda-feira (1). Na manhã desta terça-feira (2), era possível ver diversos nomes aguardando resposta da legenda quanto à aprovação.

Diversas pessoas relataram, por meio de redes sociais, que Jair Bolsonaro já estava ‘filiado’ ao partido minutos após a divulgação dos dados. Um pou-up era aberto quando a pessoa tentava finalizar o cadastro, alertando que o CPF de Bolsonaro já estava ligado à uma filiação.

Os filhos do presidente também não escaparam da ‘zoeira’ provocada pela internet. De acordo com o sistema do PT, os nomes do vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, além do deputado federal Eduardo Bolsonaro estão sob análise, após a abertura dos pedidos.



Também é possível ver uma filiação aberta no nome do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ele foi um dos chefes de pasta do governo a ter dados vazados, assim como a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. A reportagem, no entanto, não conseguiu localizar nenhum pedido de filiação em nome de Damares.



Ferrenho apoiador do governo Bolsonaro, o deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia, também teve seu nome ligado ao Partido dos Trabalhadores. Assim como os Bolsonaros e Weintraub, o pedido de filiação aguarda resposta da legenda.



Garcia, inclusive, se posicionou minutos depois do vazamento de dados, garantindo que faria um boletim de ocorrência. Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, não escapou da exposição de dados, mas a reportagem não localizou abertura de filiação no nome dele.



Todos os nomes citados tiveram dados sensíveis divulgados. As informações sigilosas incluem salário, endereço, nota de avaliação de entidades de crédito, bens, dívidas registradas, capacidade de pagamento de contas, entre outros.



Deixe seu Comentário

Leia Também