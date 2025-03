Lula visitará o Japão e comunidade brasileira prepara carta com reivindicações

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Janja da Silva, estarão no Japão entre os dias 24 e 27 deste mês em visita de Estado, conforme divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil e confirmado pelo governo japonês.

A viagem, que celebra os 130 anos de relações diplomáticas entre os dois países, incluirá encontros com autoridades japonesas, como o primeiro-ministro e membros da Família Imperial.

O objetivo é fortalecer laços políticos e econômicos entre o Brasil e o Japão, além de discutir temas como comércio, meio ambiente e tecnologia.

Diante da visita, o Conselho de Cidadãos de Nagoia (CCN) pretende entregar um documento ao presidente com as principais demandas e reivindicações da comunidade brasileira residente no Japão. Para isso, a entidade lançou uma enquete virtual, aberta a todos os brasileiros que moram no país.

As respostas serão compiladas em uma carta de petição a ser apresentada a Lula durante sua estadia. O Conselho de Cidadãos de Nagoia é uma entidade sem fins lucrativos, composta por 10 membros voluntários, sem vínculo com a administração pública brasileira.

O grupo atua como uma plataforma de diálogo entre os brasileiros residentes no Japão e as autoridades dos dois países.

A instituição atende os brasileiros que vivem nas províncias sob a jurisdição do Consulado-Geral de Nagoia, abrangendo localidades como Aichi, Gifu, Mie, Shiga, Osaka, Kyoto, Hiroshima, Okinawa, entre outras.

