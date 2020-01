Nelsinho avalia como "um passo a frente", entrada do Brasil na OCDE

O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (Credn), senador Nelsinho Trad (PSD-MS), avaliou a indicação dos estados Unidos para a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico OCDE como positivo de forma a dar “um passo a frente” para o nosso país.

Em reunião com os associados da organização, na quarta-feira (15), os E.U.A entregou uma carta defendendo a entrada do Brasil na OCDE.

Para ser aceito, o Brasil precisa cumprir uma lista extensa de requisitos, que para Trad fará o nosso país ganhar muito ao atender as conformidades da OCDE. “É um passo a frente que nosso país dá no sentido de buscar vários indicadores que são colocados para os países que fazem parte da organização, no sentido do avanço social e econômico”, alegou o senador.

A OCDE tem atualmente 36 membros e promove políticas públicas e econômicas para orientar as nações associadas. “Estamos no caminho certo e com a convicção de que nosso país da um passo firme e sólido para ingressar no hall dos países economicamente mais desenvolvidos do mundo”, finalizou Nelsinho Trad

