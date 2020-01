Nelsinho quer Brasil neutro no Oriente Médio

O presidente da Comissão de relações exteriores do Senado Nelsinho Trad (PSD-MS), defendeu a neutralidade do Brasil diante do conflito dos Estados Unidos com o Irã.



Nelsinho falou ao Correio Braziliense sobre as boas relações comerciais que o país mantém com a China e com a Rússia, atualmente aliados ao Irã e com os Estados Unidos, motivo para o Brasil se abster das desavenças.



De acordo com o senador o Brasil deve continuar sendo um país pacífico, pois não tem nada a ganhar se envolvendo na crise. "Há uma celeuma estabelecida entre Irã e Estados Unidos. O Brasil tem de pesar e torcer para que isso seja exaurido no mais curto espaço de tempo", declarou. "Além disso, em um conflito vindouro, poderá sobrar para países aliados de um ou de outro, e acho que o Brasil não deve se envolver ou tecer comentários", recomendou.



Segundo Nelsinho, o Brasil não tem "tamanho" para entrar na briga. "Uma guerra não é boa para nenhum dos lados. Se algo assim vier a acontecer, teremos de observar as consequências nas relações comerciais que temos e que serão afetadas", ressaltou.



"O preço do barril de petróleo, por exemplo, já disparou. Não devemos entrar no pormenor de quem fez o que. É melhor a gente não se envolver", finalizou o senador em sua conservação.





