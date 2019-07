Papy assume o Solidariedade-MS em agosto

Saiba Mais Brasil Conad passa por mudanças após decreto presidencial

O vereador Papy assumirá a presidência estadual do Solidariedade em posse marcada para acontecer na metade do mês que vem. O convite para presidir o partido foi feito pela executiva nacional no início de junho deste ano, o parlamentar aceitou a sua indicação ao cargo e já organizou a nova diretoria, validado com registro no Tribunal Regional Eleitoral no último dia 23 de julho.

"O Papy se encaixa perfeitamente neste perfil jovem, dinâmico, trabalhador, mostrou toda essa disposição no trabalho que vem desenvolvendo na Câmara Municipal de Campo Grande”, disse o secretário-geral nacional do Solidariedade, Luiz Adriano.

Segundo o secretário-geral nacional do Solidariedade, Luiz Adriano, a direção nacional tem buscado dar mais dinamismo às suas instâncias estaduais colocando em direções pessoas com um perfil mais arrojado, forte, que tenham pretensões futuras de crescimento e fortalecimento dentro do partido.

"O Papy se encaixa perfeitamente neste perfil jovem, dinâmico, trabalhador, mostrou toda essa disposição no trabalho que vem desenvolvendo na Câmara Municipal de Campo Grande. Temos certeza que ele irá também, com esse mesmo empenho, fazer a construção da organização do Solidariedade em todo o Mato Grosso do Sul com vista a fazer uma base forte de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores solidificando o caminho para mais representatividade do partido na Câmara Federal em 2022. Foi com essa esperança e com esse objetivo que escolhemos o Papy pra este cargo", reforçou o secretário-geral.

O partido já tem o nome do deputado estadual Lucas de Lima como pré-candidato a prefeito de Campo Grande.

