Riedel já vislumbra compensação na reforma tributária

Uma reunião ocorrida ontem (6), entre o relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga, o senador por MS, Nelsinho Trad e o governador Eduardo Riedel, pode render uma boa notícia a Mato Grosso do Sul, o de

que as perdas que a reforma tributária irá impor a MS no valor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR), serão compensadas.

O início do encontro não foi dos mais animadores, Braga disse a Riedel que a matemática do projeto de reforma não poderia ser alterada, pois é através da fórmula adotada que virão os votos necessários do Nordeste, Sul e Sudeste, garantindo a aprovação do texto. Com o desenrolar da conversa, porém, uma fórmula salvadora para o Estado surgiu, a de que a validação do Fundersul por mais dez anos, até 2043, poderia ser incluída no projeto, o que melhoraria e muito o saldo para o estado.

Ainda é cedo para se comemorar, pois outras reuniões como a de ontem, ocorrerão até a aprovação final da reforma tributária, mas Mato Grosso do Sul pode ter marcado um gol ontem. "A primeira luz no fim do túnel, foi finalmente avistada". ‎

Agora há pouco o site do "Estadão" publicou uma matéria afirmando que pleitos de governos do Centro-Oeste “de última hora” serão atendidos, sinalizando que nossas pretensões devem ter sido equacionadas.

